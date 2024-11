Léo Ortiz destaca interações na Seleção para crescimento na carreira

Uma das novidades de Dorival Júnior nesta Data Fifa de novembro, o zagueiro Léo Ortiz falou em entrevista coletiva na tarde deste sábado (16). O zagueiro do Flamengo, que volta a Seleção após dois anos e meio sem ser convocado, comentou sobre seu retorno e também sobre os contatos que consegue fazer e como isso pode agregar a sua carreira.

“Acho que essa interação é sempre interessante para poder crescer, não só com os jogadores do Flamengo, que é meu clube. Também tive boas conversas com o Marquinhos, que é da minha posição. Com o Danilo, que é um jogador experiente aqui na seleção, e que pode me agregar muito, de experiências dentro e fora de campo. Não existe uma idade limite para você absolver conhecimento, absolver crescimento”, destacou.

Apesar de ser a quarta convocação, Léo Ortiz não estreou na Seleção. O zagueiro afirmou que o trabalho dele é mostrar que está preparado para, quando tiver a oportunidade, entrar em campo com a camisa do Brasil.

“O meu trabalho é vir aqui, me preparar, estar pronto, estar a disposição do Dorival, assim como foi das outras vezes. Não tive essa oportunidade ainda, mas meu trabalho é diariamente mostrar, nos treinos, que tenho condição de em algum momento fazer essa estreia”, ressaltou.

Partida contra o Uruguai

Após tropeçar com a Venezuela, o Brasil entra em campo na noite da próxima terça-feira (19), em Salvador, contra o Uruguai. Nos últimos confrontos contra a Celeste, a Seleção acabou sendo derrotada e eliminada da Copa América. Léo Ortiz acredita que o retrospecto histórico e o momento atual pode fazer com que o ano seja encerrado da melhor forma possível.

“Acho que os últimos dois jogos não foram muito bons, mas o retrospecto sempre foi muito bom contra eles. Esperamos que aqui em Salvador, com essa força que a seleção tem, com essa invencibilidade, possa fazer com que a gente termine esse ano com uma grande vitória”

