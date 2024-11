Atacante do Corinthians feminino se envolve em acidente de trânsito

A atacante Jaqueline, da equipe feminina do Corinthians, se envolveu em um acidente de trânsito na manhã de sábado (16), no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. O veículo em que a jogadora estava bateu em outro e depois atropelou uma mulher de 40 anos.

A jogadora tentou deixar o local, mas foi impedida por testemunhas que viram o acidente. Uma mulher chegou a agredir a atleta do Timão em meio a confusão. Jaqueline realizou um exame toxólogico, que constatou que ela não tinha sinais de embriaguez e nem de uso de drogas. Um hospital da região atendeu a vítima, que não teve seu estado de saúde divulgado.

Lesionada, Jaqueline não esteve em campo na vitória do Corinthians contra o Palmeiras, na partida de ida da final do Campeonato Paulista, pois está lesionada. O 30º Distrito Policial do Tatuapé registrou o caso como lesão corporal culposa e fuga do local do acidente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.