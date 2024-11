Alemanha pinta o sete, atropela a Bósnia e garante o primeiro lugar

Já classificada para as quartas de final da Liga das Nações, a Alemanha derrotou a Bósnia Herzegovina por 7 a 0, neste sábado (16), no Europa-Park Stadion, em Freiburg, pela quinta rodada do Grupo 3 da competição. O time da casa resolveu a parada logo após o pontapé inicial.

Com o resultado, os germânicos asseguram o primeiro lugar da chave, com 13 pontos. Não podem, portanto, ser mais alcançada pela Holanda, que, também qualificada, soma oito. Já a Bósnia, com apenas um, está rebaixada.

Na próxima jornada, na terça-feira (19), às 16h45 (de Brasília), a Alemanha sai do país e visita a Hungria, que está em terceiro, com três pontos. Na mesma data e no mesmo horário, a Bósnia recebe a Holanda.

A bola rolou, e a Alemanha já estava na frente. Afinal, com um minuto, Kimmich recebe na direita e cruza de primeira para Musiala, de cabeça, jogar no canto.

Aos 22, mais um. Andrich pegou a sobra e chutou. Bem posicionado, Kleindienst desviou par tirar qualquer chance de reação do goleiro visitante.

A Alemanha só foi ampliar, aos 36 minutos. Havertz chamou, então, a tabela com Wirtz, recebeu na área e finalizou para o gol.

E lá vem eles de novo. Aos seis da segunda etapa, Wirtz cobrou falta, e o goleiro adversário aceitou. O meia voltou a brilhar aos 11. Havertz chutou duas vezes. O keeper bósnio desviou nos pés de Wirtz, que, da pequena área, ampliou.

E tem mais! Aos 20, Sané tirou a marcação da jogada e bateu cruzado. Fácil demais! Aos 33, Kleindienst se jogou para aproveitar centro de Rudinger e, enfim, decretar números finais.

