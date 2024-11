Holanda goleia Hungria e avança às quartas da Liga das Nações

A Holanda garantiu a sua classificação para as quartas de final da Liga das Nações neste sábado (16/11) ao golear a Hungria por 4 a 0, na Amsterdam Arena. Valeu pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos. Marcou o jogo um grande susto: a convulsão do auxiliar da Hungria e grande ídolo local, o ex-atacante Adam Szalai, no primeiro tempo. Com a bola rolando, os holandeses fizeram dois gols de pênalti, com Weghorst e Gakpo, ainda na etapa inicial; Dumphries e Koopmeiners ampliaram na etapa final.

A Holanda chega a oito pontos no Grupo 3 da Liga das Nações. .Assim, deixando a Hungria com cinco. Porém, como o desempate é pelo confronto direto e houve empate em Budapeste, a Holanda já está garantida mesmo que os rivais a alcance na rodada final. Já a Hungria precisa se manter na terceira posição para disputar uma repescagem contra o segundo colocado da Liga B (Segunda Divisão) para seguir na elite. Afinal, a Bósnia, com três pontos, ainda pode superá-la. A liderança é da Alemanha, que neste sábado arrasou a Bósnia e tem 13 pontos. Na última rodada, dia 19, os holandeses visitam a Bósnia e a Hungria recebe a Alemanha.

Holanda sai na frente no primeiro tempo

A Hungria começou em cima. Dessa forma, teve a primeira chance, quando Szoboszlai quase marcou aos dois minutos. Aos sete, o jogo foi interrompido com a convulsão de Szalai. Quando recomeçou, o VAR chamou o árbitro para revisar o lance anterior ao atendimento. Ficou claro que o defensor da Hungria Nikitscher colocou a mão na bola. Pênalti que Weghorst bateu e converteu. A Holanda seguiu melhor e quase marcou em uma cabeçada de Malen. O segundo gol veio aos 45 minutos, de pênalti, após Malen ser derrubado na área. Desta vez, quem bateu foi Gakpo. Holanda 2 a 0.

Segundo tempo: goleada holandesa

A Holanda permaneceu bem ofensiva. Teve tudo para marcar com Weghorst, mas seu velo chute bateu na trave. Aos 20, o lateral-direito Dumfries apareceu no ataque e pegou de primeira um cruzamento da esquerda para ampliar o placar. Na reta final, a Laranja Mecânica fez mais um gol com Koopmeiners. E ele quase fez outro: mas seu chute foi no travessão. Assim, que venha a próxima fase para os holandeses.

