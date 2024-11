Goiás mata o jogo com o Amazonas em 25 minutos e ainda sonha com a Série A

Com um início de jogo sensacional, o Goiás goleou o Amazonas neste sábado, 16/11, pela penúltima rodada da Série B do Brasileiro. O jogo no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, teve o Amazonas com maior posse e finalizações. Mas os goianos muito mais eficientes e antes dos 25 minutos colocando 3 a 0 no placar, gols de Ian Lucas, Marcão e Paulo Baya. Com a vantagem, o time recuou e administrou o tempo. Mas ampliou com Sander na reta final do segundo tempo.

Foi a sexta vitória consecutiva dos goianos. O Goiás chega, assim, aos 60 pontos e ainda com chance de acesso à Série A. Mas precisa vencer na última rodada e fazer contas. O Ceará, com os mesmos 60 pontos mais dois jogos, tem de fazer, no máximo, mais dois pontos. O mesmo ocorre com o Sport (que ainda joga neste sábado). O Amazonas, que não tem chance de acesso e nenhum risco de rebaixamento, é o 11º, com 49.

Goiás mata o jogo antes dos 25 minutos

O Amazonas teve a primeira jogada de perigo, um chute de Eneio que o goleiro Tadeu salvou. Porém, aos seis minutos, Ian Lucas aproveitou o rebote de um chute de Rafael Gava que bateu na trave. O curioso é que o Amazonas seguiu com a posse de bola e foi para o ataque, mas na defesa… Aos 13 minutos, Gava cobrou uma falta que Messias ajeitou para a conclusão de Marcão, que colocou 2 a 0 no placar. O Amazonas sentiu o golpe, e o Goiás ampliou aos 23 minutos. Ian Lucas cruzou, Fabiano deixou passar e Paulo Baya completou para o gol.

O Amazonas, mesmo com quase 70% de posse e mais finalizações (10 a 8) na etapa inicial, estava com 3 a 0 contra e voltou com três mudanças. Mas nenhuma eficácia nos arremates. E o pior: aos 31, levou o quarto gol, com Sander.

Na próxima rodada, no domingo (24/11), o Goiás recebe o Novorizontino e o Amazonas visita o Ituano. Os dois jogos às 18h30 (de Brasília)

