Fausto Vera lamenta nova derrota do Atlético-MG no Brasileirão

Após uma atuação abaixo e nova derrota no Brasileirão – a terceira nos últimos quatro jogos -, o volante Fausto Vera lamentou o revés deste sábado (16) do Atlético-MG para o Athletico, na Ligga Arena. O argentino foi econômico nas palavras, prometendo que o elenco está cada vez mais unido apesar do momento adverso.

“Não, não tem desculpa. Agora, mais do que nunca, o grupo está unido, todos juntos para continuar trabalhando, melhorando e buscando a vitória já no próximo jogo”, disse o jogador.

O Atlético-MG volta a campo na próxima quarta-feira (20). Encara ninguém menos que o Botafogo, líder do Brasileirão e também adversário na final da Libertadores. A partida ocorre na Arena MRV, às 21h45 (de Brasília). Já a final, que será após outros dois compromissos, ocorre no Más Monumental, em Buenos Aires (ARG), no dia 30 deste mês.

