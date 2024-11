Itália x França: onde assistir, escalações e arbitragem

Já classificadas para as quartas de final da Liga das Nações, Itália e França se enfrentam, neste domingo (17), pela rodada final da fase de grupos. E o jogo vale muito, já que é um duelo direto pela liderança do Grupo 2 da Liga A, a elite do torneio. A bola rola às 16h45 (de Brasília) para esta reedição de final de Copa do Mundo.

Como chega a Itália

Após vencer a Bélgica por 1 a 0, na última partida da Liga das Nações, a Itália respirou aliviada. Afinal, conquistou a vaga às quartas de final de maneira antecipada, podendo até mesmo empatar com a rival França para avançar em primeiro. E não só isso: os franceses precisam vencer por dois gols de diferença se quiserem passar na primeira posição.

Para estar partida, então, a tendência é que o técnico Luciano Spalletti praticamente repita a mesma escalação que venceu a Bélgica. A única mudança deve ser no ataque, com Moise Kean como titular e Retegui no banco. Ricci, Calafiori, Scamacca e Scalvini estão fora de ação por lesão e, por isso, não vão a campo.

Como chega a França

A França vem de decepcionante empate contra Israel, na última rodada da Liga das Nações, por 0 a 0, em pleno Stade de France, em Daint-Denis. Dembele, Fofana, Bade, e Tchouameni são as principais baixas de Didier Deschamps, além de Mbappé, é claro. O astro do Real Madrid não foi convocado pelo técnico francês.

Dessa forma, são algumas mudanças em relação ao time que empatou com Israel. Na zaga, Saliba ganha a vaga de Upamecano. Mais adiante, Rabiot joga, assim como Thuram no comando de ataque. Camavinga e Kolo Muani deixam, assim, a escalação.

Itália x França

6ª rodada da Liga das Nações 2024/25

Data e horário: domingo, 17/11/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni; Cambiasso, Frattesi, Rovella, Tonali e Dimarco; Barella e Moise Kean. Técnico: Luciano Spalletti

França: Maignan; Koundé, Konaté, Saliba e Theo Hernández; Kante, Rabiot, Zaire-Emery, Olise e Barcola; Thuram. Técnico: Didier Deschamps

Árbitro: Slavko Vincic (ESL)

Auxiliares: Tomaz Klancnik (ESL) e Andraz Kovacic (ESL)

VAR: Alen Borosak (ESL)

Onde assistir: ESPN e Disney+ (Premium)

