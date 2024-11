Lucho celebra vitória e torcida do Athletico: ‘Energia muito boa’

O técnico Lucho González celebrou e muito a vitória do Athletico deste sábado (16), na Ligga Arena, diante o Atlético-MG, pela 19ª rodada do Brasileirão. Afinal, o triunfo elevou sua equipe em cinco posições na tabela. O argentino, que volta a vencer após duas derrotas seguidas na competição, rasgou elogios a seus jogadores e também à torcida em coletiva após a partida.

“Hoje tivemos mais uma demonstração do que nosso torcedor é capaz, do que representa esta instituição e a grandeza que ela tem. Isso cria uma energia muito boa para os jogadores dentro do campo. Conseguimos os três pontos ante um grande adversário, com uma grande atuação de todos os jogadores. É isso que temos que resgatar. Mostramos mais uma vez a força do grupo, a capacidade que os jogadores tem de passar por todos os estados. Estou feliz sobretudo pelos jogadores, que merecem por tudo o que treinam, o que trabalham, o que se dedicam no dia a dia”, afirmou.

Lucho lembrou o fato do Atlético-MG estar na final da Libertadores. O que, segundo ele, aumenta a importância da vitória deste sábado.

“Os jogadores se dedicam ao máximo. Tivemos tempo para treinar, estudar este rival, que tem muita hierarquia, que está na final da Libertadores. A dedicação dos jogadores, a forma como implementam as diferentes estratégias que tivemos durante o jogo, mostra a capacidade que eles tem. O mérito é totalmente deles”, afirmou.

Ahtletico x Atlético-GO

Por fim, o comandante projetou o duelo de quarta-feira (20), contra o Atlético-GO, pela 34ª rodada do Brasileirão. O Furacão, que está em 14º, pode ganhar mais duas posições em caso de nova vitória.

“Eu me preparo no dia a dia para fazer o melhor treino para os jogadores. Para entregar o melhor para eles. Conheço esse clube há muito tempo e fico muito chateado quando a gente não consegue sair com a vitória, porque vejo a dedicação de todos os jogadores. Nossa mentalidade, nossa cabeça já está voltada na quarta-feira, para mais um jogo que será extremamente difícil. Queremos continuar subindo na tabela, que é o mais importante”, finalizou.

