Trunfo do Vasco para final sub-17 treina entre os profissionais

O Vasco disputa o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca Sub-17 contra o Flamengo neste domingo (17), às 10h (de Brasília), no Estádio Nivaldo Pereira. E, na equipe que vai a campo, um jogador que até já atuou no profissional pode ser um trunfo.

Bruno Lopes, de apenas 17 anos, é o jogador em questão. O atacante, artilheiro da base vascaína em 2024 e que deve começar jogando vem treinando entre os profissionais do Vasco nos últimos dias. Em 37 jogos na temporada, ele já marcou 19 gols, aliás. Foram quatro pelo sub-17, 11 pelo sub-20 e quatro pelo sub-23 (Brasileirão de Aspirantes).

Além dele, outros jogadores da base reforçaram os profissionais em atividades recentes. Os zagueiros Lyncon e Luiz Gustavo, o lateral-direito Paulinho Babilônia, e o meia Lukas Zuccarello também acompanharam o parceiro de base. Todos foram campeões do Campeonato Carioca sub-20 de 2024, contra o Flamengo, em outubro, e da Copa Rio da categoria, em abril.

Zuccarello e Bruno Lopes juntos, aliás, formam uma boa dupla. Enquanto o meia tem 17 participações em gols na temporada, com sete gols e dez assistências, sendo o garçom da equipe, Bruno Lopes participou em 19 na categoria em que mais atuam juntos: a sub-20. O atacante fez 14 gols e deu cinco assistências no período. A bola rola na final do Carioca Sub-17 às 10h deste domingo.

