Haaland deverá ganhar por mês equivalente a 10 mil salários mínimos do Brasil

O Manchester City vem realizando reuniões com os representantes de Haaland para a renovação do contrato do atacante norueguês. E tudo indica que ele se tornará o jogador mais bem pago da Premier League e um dos mais bem pagos do mundo. Afinal, os Citizens estão dispostos a aceitar os 2 milhões de libras mensais (cerca de R$ 14,3 milhões) que a equipe do jogador pediu. No momento, o mais bem pago é outro jogador do City, Kevin De Bruyne, com 1,67 milhão de libras (aproximadamente R$ 12,2 milhões).

Por este valor, Haaland poderia comprar mensalmente, três Ferraris Spider zero ou um jato Phenom 300 da Embraer. O valor é o correspondente a 10.127 salarios mínimos brasileiro.

Haaland tem vínculo com o City até 2027 e atualmente recebe cerca de 1,2 milhão de libras (cerca de R$ 8,6 milhões) mensais. No entanto, o time inglês teme que clubes com grande poder financeiro, como PSG ou Real Madrid, possam pagar a atual multa rescisória para contratá-lo. A ideia é aumentar o valor dessa multa, que já é de impressionantes 150 milhões de libras (cerca de R$ 1,1 bilhão).

Raio X de Haaland

Haaland tem 24 anos. Filho do ex-lateral-direito norueguês Alf-Inge Haaland, nasceu na Inglaterra, onde seu pai jogava pelo Leeds. No entanto, possui a cidadania norueguesa. Após iniciar a carreira no Molde, da Noruega, destacou-se no Red Bull Salzburg e, em seguida, no Borussia Dortmund. Sempre foi artilheiro por onde passou e, em 2022, o Manchester City o contratou. Até o momento, fez 111 jogos pelo clube inglês, marcando 104 gols. Foi artilheiro da Premier League nas últimas duas temporadas e já lidera a tabela de goleadores da temporada 2024/2025.

