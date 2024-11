Murillo treina na Seleção e quer se firmar para a Copa do Mundo

O zagueiro Murillo, do Nottingham Forest, demonstra ânimo e confiança no treino da Seleção Brasileira para o jogo do Uruguai na terça-feira (19/11), em Salvador. Assim, aos 22 anos, ele comemora a sua primeira convocação para vestir a Amarelinha e disse que espera se firmar na posição para a disputa da Copa do Mundo de 2026, nos EUA, Canadá e México.

Murillo contou como foi que recebeu a notícia da convocação. Ele estava dormindo e quem deu a boa notícia foi a esposa.

“Eu tinha acabado de chegar do treino, estava descansando e pedi pra minha esposa me acordar pra ver a convocação. Aí ela dormiu também, mas acordou primeiro e me falou: ‘você foi convocado, parabéns'”

Murillo disse que, a exemplo do que ocorre com outros jogadores, seu maior sonho era jogar pela Seleção. E a recepção, segundo ele, foi calorosa.

“Todos me tratatam muito bem”, disse, ressaltando com bom humor que agora tem a chance de interagir em campo com atletas que estão no seu videogame – Vini Jr e Ederson.

O zagueiro estará na posição ao lado de Marquinhos, Gabriel Magalhães e Léo Ortiz.

Murillo também exalta Campeonato Inglês

Nascido em São Paulo em 4/7/2002, o defensor de 1,84 metro começou a carreira no Corinthians em janeiro de 2023 e não chegou a defender qualquer outro clube brasileiro. Afinal, em agosto ele já seguia para a Inglaterra, após chamar atenção da diretoria do Nottingham. Na temporada, ele atuou em 11 jogos – sempre como titular – e marcou 1 gol . O fato de disputar a Premier League – a divisão de elite do Campeonato Inglês – para ele é algo extraordinário.

“É um baita campeonato, o melhor do mundo . Todos os jogos têm dificuldade, às vezes o último (na tabela) ganha do primeiro”, disse.

