Palmeiras intensifica treino de finalizações para resolver problema ofensivo

O Palmeiras realizou um treino de quase duas horas na manhã deste domingo (17/11), na Academia de Futebol, com um único objetivo: melhorar a pontaria. Além de movimentações táticas, o elenco do Verdão realizou um trabalho de finalizações em boa parte da atividade, buscando melhorar o desempenho.

O ataque vem sendo uma verdadeira dor de cabeça para Abel Ferreira nos últimos jogos. Na partida contra o Grêmio, por exemplo, o Palmeiras precisou de 35 finalizações para poder balançar as redes do time gaúcho. Além disso, a fase dos atacantes do Verdão vem preocupando o treinador.

Flaco López é o artilheiro da equipe na temporada com 21 gols, mas não marca há seis jogos. Contra o Grêmio, Abel Ferreira testou Rony como homem de referência, mas o camisa 10 foi mal. Assim, a tendência é que o argentino volte ao setor. Além disso, Felipe Anderson deixou o gramado do Allianz Parque na última partida vaiado após mais uma fraca atuação. Existe a possibilidade de Dudu receber uma chance no time titular.

Com mais duas atividades agendadas, o treinador alviverde avalia como montar a equipe que enfrentará o Bahia na próxima quarta-feira (20), às 18h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desfalques no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira sabe que terá um grande número de desfalques para o embate contra o Bahia. Mayke, Richard Ríos e Estêvão estão suspensos e não serão relacionados. Além disso, Gustavo Gómez, titular da seleção paraguaia, deve atuar no dia anterior na Bolívia e dificilmente chegará a tempo.

A tendência é que Vitor Reis faça dupla com Murilo na defesa. Já no meio campo, Zé Rafael volta ao time titular e Raphael Veiga deve jogar ao lado de Maurício mais a frente.

Um provável Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Mauricio; Raphael Veiga, Felipe Anderson (Dudu) e Flaco López.

