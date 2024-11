Atacante brasileiro com dupla cidadania vive bom momento na Polônia

O atacante brasileiro Guilherme Zimovski vive um bom momento no Campeonato da Polônia. Afinal, seu time alcançou 16 pontos no torneio, recuperando-se na competição após dois jogos seguidos de invencibilidade. Aos 19 anos, ele atua no Radomiak Radom, da Ekstraklasa – a primeira divisão do país.

“Momento importante, de recuperação no campeonato. Foi fundamental engatarmos essa sequência de dois jogos sem derrotas para nos distanciarmos da zona. Espero que a gente siga subindo na tabela”, afirmou.

Nascido em Brasília em 3/12/2004, Guilherme é cria do Piracicaba e passou pelo Capivariano e Corinthians antes de seguir para a Europa. E a viagem para a Polônia faz sentido, pois, como o sobrenome revela, a família de Guilherme tem origem no velho continente. Porém, só não imaginava que fosse na Polônia.

“O avô do meu avô emigrou para o Brasil por causa da guerra. Até recentemente, acreditávamos que éramos de origem ucraniana. Há cerca de seis anos, descobrimos documentos na casa do meu avô. Ele era polonês e tinha partido por causa da guerra. Graças a isso, obtivemos dupla cidadania”, contou Guilherme em entrevista a um jornalista polonês.

O jovem atacante que, portanto, também tem nacionalidade polonesa, destacou a relevância da pausa para a Data Fifa:

“Tenho certeza que iremos usar bem. Sabemos da importância se seguir trabalhando e buscando melhorar a cada jogo para levar o clube a posições ainda melhores”, comentou.

O próximo desafio do Radomiak Radom será no dia 24 de novembro contra o Stal Mielec, às 8h15 (de Brasília).

A seleção da Polônia, porém, não anda bem boa fase. Afinal, tomou uma goleada de Portugal na Liga das Nações.

