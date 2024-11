Colombiana marca lindo gol em jogo simbólico na Espanha

Em razão das fortes chuvas que se abateram na Espanha, o futebol ficou paralisado em algumas regiões do país. Como, por exemplo, nas Astúrias, região onde o Levante tem sede. Desse modo, o duelo deste domingo (17) com o Betis, pelo Campeonato Espanhol Feminino, foi o primeiro do Levante depois da tragédia climática que vitimou, ao todo, mais de 200 pessoas.

Além da vitória cheia de simbolismo por 2 a 1, fora de casa, as comandadas pelo técnico Roger Lamesa alcançaram os três pontos graças a um gol pra lá de estiloso feito pela colombiana Ivonne Chacón.

Logo com 20 minutos de jogo, o Betis abriu o placar com Naima Garcia. Após avanço pelo lado direito, o cruzamento rasteiro foi concluído com uma batida de primeira da camisa 9 dos anfitriões.

Porém, aos 43 minutos, ainda da etapa inicial, Chacón inovou na finalização quase da pequena área. Frente a frente com a goleira Noelia Gil, Ivonne deu de letra para mandar no canto esquerdo da meta do Betis. Na comemoração, ela fez questão de exibir a mensagem de força estampada na camisa: “Sempre com o nosso povo”.

Como se não bastasse a beleza do tento que empatou o jogo, Ivonne Chacón seria ainda mais decisiva no confronto. Com 44 minutos do segundo tempo, o chute de Érika González foi reboteado por Noelia. Assim, a colombiana aproveitou o rebote e decretou a vitória de virada do Levante na Espanha.

Confira o golaço de Ivonne Chacón em Betis 1 x 2 Levante

