No San Siro, França vence a Itália, pela Liga das Nações

Domingo (17) foi dia de clássico no San Siro. Mas, desta vez, não foi Milan x Inter de Milão, pelo Calcio. Assim, Itália e França entraram em campo na capital internacional da moda e disputaram a liderança do Grupo 2 da Liga das Nações. Na última rodada da chave, os Bleus provaram que não são uma seleção démodé e trinfaram por 3 a 1, fora de casa. As duas equipes já estavam classificadas para as quartas de final da competição europeia.

A França, com o resultado, assume a liderança da chave, com 13 pontos, superando a Itália, que tem a mesma pontuação, no saldo de gols. Na outra partida do grupo, Israel venceu a Bélgica por 1 a 0. Estas equipes, já eliminadas, só cumpriram tabela de forma bem melancólica.

Os torcedores ainda se acomodavam das tribunas do San Siro quando Rabiot, de cabeça, abriu o placar para a França. Aos 32, um lance incomum, Digne cobrou falta da entrada da área. A bola beijou o travessão, pegou nas costas de Vicario e entrou. Os visitantes ampliaram, então, com um gol contra do goleiro da Itália.

Em seguida, no entanto, aos 34, a Itália descontou. Dimarco cruzou. E Cambiaso colocou lá dentro.

A Azzurra se animou, mas recebeu um balde de água fria no segundo tempo. Rabiot, com um bonito cabeceio do lado esquerdo, deixou a França com uma vantagem mais cômoda novamente.

