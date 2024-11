Espanha x Suíça: onde assistir e escalações

Invicta, a Espanha recebe a Suíça, nesta segunda-feira (18), às 16h45 (de Brasília), pela última rodada do Grupo D desta edição da Liga das Nações. A bola rola no Estádio Heliodoro Rodríguez López, em Tenerife. Pela mesma chave, Sérvia e Dinamarca se enfrentam no mesmo horário.

Como chega a Espanha?

Classificada para as quartas de final da competição e com a primeira colocação da chave assegurada, a Espanha apenas cumpre tabela contra os alpinos. A Fúria som 13 pontos, contra sete da Dinamarca, portanto, os nórdicos não podem alcançá-la.

Neste cenário, o técnico Luis de la Fuente pode mesclar reservas e titulares. A tendência, aliás, é ele colocar jogadores com menos rodagem para observá-los melhor.

A Espanha deve formar com: Remiro; Mingueza, Paredes, Cubarsí e Grimaldo; Casadó, Ruíz e Pedri; Williams, Samu e Yeremy.

Como chega a Suíça?

Os suíço não nutrem esperança de classificação. Afinal, estão com dois pontos, atrás da Sérvia (5) e Dinamarca (7). Assim, a seleção está rebaixada à Liga das Nações B.

Técnico da Suíça, Murat Yakin não terá Amenda, Jashari e Embolo contra os ibéricos.

A seleção helvética deve formar com: Mvogo, Cumart, Muheim e Rodriguez; Freuler, Xhaka, Fernández e Rieder; Amdouni, Okafor e Zeqiri.

Onde assistir

O Disney+ (streaming) transmite a partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.