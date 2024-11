Botafogo-SP x Avaí: onde assistir, escalações e arbitagem

Botafogo-SP e Avaí se enfrentam nesta segunda-feira (18/11), às 21h, em Ribeirão Preto, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Pantera é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas com os resultados deste sábado, não tem mais condições de ser ultrapassada e tem lugar garantido na segunda divisão no ano que vem. Já o Leão da Ressacada está na 12° colocação e apenas cumpre tabela até o final da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

Como chega o Botafogo-SP

O Botafogo-SP pode ter retornos no ataque e na lateral-direita para o jogo contra o Avaí. Afinal, Victor Andrade, fora contra o Ceará por um desconforto muscular e que estava em fase de transição, está liberado pelo Departamento Médico, assim como o lateral Pedro Costa, que jogou pela última vez contra a Ponte Preta e também teve lesão muscular. Além disso, outra volta é do zagueiro Raphael, que cumpriu suspensão contra o Ceará pelo terceiro cartão amarelo. Assim, ele deve ser titular na partida. Em contrapartida, o atacante Willian, pouco utilizado entre os profissionais, está com lesão muscular e está fora.

Como chega o Avaí

O final de ano do Avaí não será o que o torcedor esperava, com a equipe não tendo nada muito o que disputar a não ser tentar fechar a competição bem e pensar em 2025. Assim, para esta partida Hygor será novidade para Enderson Moreira. Afinal, o atacante cumpriu suspensão no duelo contra o Mirassol e agora retorna ao time. Em contrapartida, o treinador não poderá contar com Zé Ricardo, Giovanni e Jean Lucas, os três lesionados.

BOTAFOGO-SP X AVAÍ

37ª rodada da Série B

Data e horário: segunda-feira, 18/11/2024, às 21h (de Brasília).

Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto (SP)

BOTAFOGO-SP: Victor Souza; Ericson, Fábio Sanches e Bernardo Schappo; Negueba, Sabit, Gustavo Bochecha e Patrick Brey; Douglas Baggio, Alexandre Jesus e Victor Andrade. Técnico: Márcio Zanardi

AVAÍ: César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Judson, Rodrigo Santos, Andrey, Pottker, Gaspar e Higor. Técnico: Enderson Moreira

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Auxiliares: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

