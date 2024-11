Marta marca gol antológico nos Estados Unidos

Marta deixou sua marca na classificação do Orlando Pride para a final da National Women’s Soccer League (NWSL), a liga feminina dos Estados Unidos. Afinal, neste domingo (17), em Orlando, a Rainha marcou um golaço na vitória do time da Flórida sobre o Kansas City Current por 3 a 2, pela semifinal do torneio.

No lance, Marta partiu em velocidade, tirou duas marcadoras do lance com um só drible e ainda deixou a goleira adversária na saudade. Tudo antes de chutar para o gol.

Uma publicação compartilhada por Orlando Pride – x (@orlpride)

McCutcheon e Banda marcaram os outros gols Pride. A brasileira Debinha e DiBernardo descontaram para o Current.

O Pride, agora, decide o título contra o Washington Spirit, no próximo sábado (23), no CPKC Stadium, em Kansas City. O oponente eliminou o Gotham FC, nos pênaltis, no sábado (16), após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Eleita a melhor jogadora do mundo seis vezes (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018), Marta já som 11 gols na NWSL-2024. Neste recorte, sua melhor temporada, nos Estados Unidos, foi em 2017, quando anotou 13 gols. No entanto, naquela época, a Rainha levou o time somente às quartas de finais dos playoffs.

Nesta temporada, aliás, a atacante concorre ao prêmio de melhor jogadora da temporada na Terra do Tio Sam.

