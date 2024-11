Presidente do Botafogo esnoba Neymar: ‘Deus me livre! Não, não, não!’

Presidente do Botafogo, Durcesio Mello não gostaria de ver Neymar com a camisa do Mais Tradicional. Em live no canal “Resenha Alvinegra”, apesar de alguns elogios para o craque, ele contou que vetaria uma possível contratação do camisa 10. No entanto, o social do Glorioso tem apenas 10% do futebol do clube. Os outros 90% estão nas mãos da SAF, comandada pelo norte-americano John Textor, empresário que investiu pesado no time em 2024.

“Deus me livre. O Neymar para mim é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar. Ele é do nível de Messi e muito melhor que o Cristiano Ronaldo, para mim. Mas ele estragou a carreira dele. E culminou com essa contusão aí de um ano e pouco. Agora ele machucou de novo. Não, não, não”, opinou o presidente do Fogão.

Irmã de Neymar, torcedora do Botafogo e engajada nas causas relacionadas à Estrela Solitária, Rafaella Santos ficou na bronca com a declaração de Durcesio e repreendeu o dirigente do Glorioso.

“Deus me livre, presidente Durcesio Mello? Ainda bem que o Botafogo é muito além de uma diretoria. Piada!”, respondeu Rafaella.

Neymar passou mais de um ano afastado dos gramados por conta de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Depois de cirurgia, voltou a campo, porém, teve nova lesão. Assim, o Al Hilal (SAU) cogita se desfazer do astro ao fim do ano. O Santos, campeão desta edição da Série B, é forte candidato a repatriar a fera.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.