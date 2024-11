Gil deixa futuro indefinido no Santos: ‘Quem sabe?’

O título e acesso do Santos de volta para à série A, também pode marcar o último capítulo do zagueiro Gil. Aos 38 anos, o defensor ainda não sabe se vai continuar no ano que vem. Após a derrota do Peixe por 2 a 0 para o CRB, neste domingo (17/11), na Vila Viva Sorte, o jogador desconversou sobre seu futuro.

“Futuro a Deus pertence. No futebol as coisas são muito dinâmicas, quem sabe? Vamos ver essa semana o que vai acontecer, se a gente senta, conversa, para ver o que vai acontecer”, disse Gil, que prosseguiu.

”Essa semana para mim… Essa semana não, desde o jogo contra o Avaí estou vivendo cada emoção. Acho que são poucas coisas na nossa vida que conseguimos levar pro clube e o pessoal nos acolher. No nosso jogo do returno aqui, contra o Avaí, eu perdi minha avó em uma sexta-feira e no sábado nós jogamos. Fui muito bem acolhido por todos no clube e isso ficou marcado para mim”, completou.

Aliás, aos 37 anos, Gil esteve em campo por 50 partidas do Santos nesta temporada, todas elas como titular, sendo 34 na Série B. Contudo, o discurso do zagueiro vai na contramão do que ele falou após o jogo contra o Coritiba. Afinal, após o embate no Couto Pereira, o defensor chegou a falar que iria se aposentar ao final da temporada.

“É um sentimento muito bom. Afinal, tínhamos esse objetivo, fomos vice-campeões do Paulista e, agora, conseguimos o acesso e vamos em busca do título da Série B. Vamos comemorar bastante”, disse o zagueiro, após o jogo contra o Coritiba.

