Messi se despede de 2024 com menor número de jogos em quase 20 anos

Ainda no meio de novembro, Lionel Messi fará, nesta terça-feira (19), contra a seleção do Peru, na La Bombonera, às 21h (de Brasília), o seu último jogo oficial em 2024, pelas Eliminatórias para a Copa de 2026. Assim, o craque argentino não atuava tão pouco desde a sua primeira temporada como profissional do Barcelona.

Nesse sentido, o jogador não terá mais partidas pelo Inter Miami, visto que a equipe deixou a Major League Soccer (MLS), nas quartas de final. O argentino, portanto, fez, até aqui, 33 jogos oficiais, com 26 gols e 15 assistências.

Com a camisa do clube norte-americano foram 25 partidas, número maior que as 14 da temporada anterior. No entanto, em 2023/24, contaram os 22 jogos que o atleta fez pelo Paris Saint-Germain antes de acertar com o novo clube.

Em 2005/06, o craque ainda despontava como um jovem promissor e, com 20 anos, fez 25 partidas pelo Barcelona. Nas temporadas seguintes, se consagrou como um dos maiores jogadores de todos os tempos e rivalizou com Cristiano Ronaldo pela Bola de Ouro, o prêmio de melhor do mundo.

Vale lembrar que Messi enfrentou lesões musculares neste ano, ficando de fora dos gramados em fevereiro, abril e maio, muito em virtude de uma torção no tornozelo direito. Ainda em 2024, o hermano conquistou o título da Copa América, com a Argentina, e da Supporters’ Shield com o Inter Miami.

Diante do Peru, o jogador completará 191 partidas com a seleção, pela qual soma 112 gols. A Argentina usará um novo modelo de sua camisa, produzida pela Adidas. Ele é inspirado na versão usada na Copa do Mundo de 1974 e celebra 50 anos daquela época.

