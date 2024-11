Uruguaio do Tottenham é suspenso por racismo contra companheiro de equipe

A Federação Inglesa de futebol (FA) anunciou, na manhã desta segunda-feira (18), a suspensão de Rodrigo Bentancur pelos próximos sete jogos do Tottenham Hotspur. O meio-campista foi denunciado por um comentário racista contra o sul-coreano Son Heung-Min, seu companheiro de equipe, em setembro de 2024.

“Uma comissão independente impôs suspensão de sete jogos e uma multa de 100 mil libras (cerca de R$ 728 mil) a Rodrigo Bentancur. O uruguaio violou as regras da FA durante uma entrevista”, dizia um trecho do comunicado da Federação.

Bentancur não retornará às atividades pelo Tottenham até 26 de dezembro e perderá confrontos importantes da Premier League. Os Spurs terão clássicos contra Chelsea, Liverpool e Manchester City no período de gancho do meio-campista. Em contrapartida, Rodrigo está livre para atuar pela seleção uruguaia e deve ir a campo contra o Brasil, nesta terça-feira (19), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O caso

Rodrigo Bentancur concedia uma entrevista ao ‘Canal 10’, em junho, quando foi questionado se poderia conseguir uma camisa de Son para o apresentador. “Do Sonny? Ou do primo do Sonny, todos parecem mais ou menos iguais”, respondeu o meio-campista.

A FA denunciou o uruguaio em meados de setembro ao considerar a fala uma “infração com agravante” ao “referir-se voluntária ou involuntariamente à nacionalidade, raça e/ou origem étnica”. Assim, o meia passou a responder por má conduta contra o companheiro de Tottenham.

O astro midiático da Coréia do Sul falou sobre o tema pouco depois da denúncia, também em setembro. Son disse que o assunto estava resolvido, e que Bentancur havia se desculpado com ele logo após a declaração.

“Ele pediu desculpas logo em seguida, enquanto estávamos de férias. Eu estava em casa, nem percebi o que estava acontecendo. Ele me mandou uma mensagem longa e dava para sentir que havia enviado com o coração”, disse Son.

Denunciado, Rodrigo negou a acusação, mas as provas haviam “provas evidentes” da fala racista. “A comissão reguladora independente considerou que ela estava provada e impôs sua sanção após audiência”, declarou a FA.

Jogos do Tottenham

Conforme mencionado, o meia não retornará aos gramados até 26 de dezembro. Vale destacar, porém, que Bentancur ficará à disposição do Tottenham para os compromissos da Liga Europa e da AUF para os jogos da Data-FIFA – que se encerram nesta semana.

O Tottenham enfrenta o Manchester City neste sábado (23), às 14h30, no Etihad Stadium, pela Premier League. Os Spurs ocupam o décimo lugar na tabela do torneio, com 16 pontos em 11 partidas disputadas. A equipe de Guardiola, por sua vez, figura na vice-liderança com 23 pontos – atrás do Liverpool, que soma 28.

