SBT vai sofrer prejuízo financeiro pela primeira vez desde o retorno do futebol

O departamento de Esportes do SBT vai quebrar escrita ao fim do ano. Afinal, terá dano financeiro de forma inédita, desde que voltou a transmitir as partidas. Uma questão primordial para este cenário foi que o setor comercial do canal encontrou dificuldades para fechar acordo com patrocinadores. Assim, houve insucesso para quitar os gastos de operação e dos direitos de transmissão de campeonatos neste ano, segundo apuração da coluna “f5”, da “Folha de São Paulo”.

Deste modo, a empresa decidiu realizar mudanças em sua área comercial. Em setembro, o SBT demitiu sua antiga diretora comercial, Luciana Valério. Marcos Kotait, que já era funcionário do canal, assumiu o cargo. Assim, o seu primeiro desafio vem sendo buscar anunciantes para a decisão da Sul-Americana, entre Cruzeiro e Racing, da Argentina, no dia 23 de novembro, em Assunção, do Paraguai.

O principal motivo de frustração da emissora da família Abravanel se explica por não conseguir captar anunciantes para a transmissão de futebol. O canal teve o trunfo da exibição do Corinthians na Sul-Americana. Os compromissos da equipe paulista ajudaram o SBT a atingir grande audiência, atrás apenas do padrão da Globo. Mesmo assim, não teve êxito em persuadir a aquisição de suas cotas de anúncio por potenciais compradores.

De acordo com relatos dos empregados da área de vendas da empresa, o impactante ano esportivo, com diversas competições relevantes, atrapalhou o planejamento traçado. Além do Campeonato Brasileiro, neste ano, houve a disputa da Olimpíada de Paris. Ou seja, os interessados em fechar patrocínios preferiram investir seu dinheiro nestes torneios, transmitidos por emissoras concorrentes.

SBT perde luta importante e promete modificações para 2025

Ainda por cima, o SBT sofreu derrota para a Record na disputa pela obtenção dos direitos de transmissão da Série A. Este era o principal objetivo do canal em 2024. Desta forma, o projeto esportivo da empresa perdeu prestígio no mercado. A emissora da família Abravanel sinalizou que pretende realizar mudanças para o próximo ano.

A primeira modificação envolve a saída do narrador Cléber Machado, que aceitou proposta da Record. Ele será o principal profissional do canal para a transmissão de jogos do Campeonato Paulista e também o Brasileiro de 2025. Com isso, o SBT analisa possíveis substitutos. Milton Leite e Marcelo do Ó foram as sugestões de artistas para Daniela Beyruti, a presidente da emissora.

Nos bastidores, o canal torce para o Corinthians participar da Sul-Americana de 2025 pela segunda edição consecutiva. Afinal, em questões mercadológicas, continuaria sendo um campeonato atrativo em São Paulo, principal setor no âmbito televisivo do país.

