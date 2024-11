Argentina x Peru: escalações, onde assistir e arbitragem

Atual campeã do mundo e bicampeã da Copa América, a Argentina fecha 2024, nesta terça-feira (19), contra Peru, às 21h (horário de Brasília). O duelo completa a 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Os hermanos lideram a competição, com 22 pontos. Com um empate, a Albiceleste fecha o ano no topo. Se perder, o Uruguai, segundo colocado, com 19, precisaria tirar um saldo de 5 gols para assumir a ponta.

Como chega a Argentina?

Dificilmente, a Argentina ficará fora do Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. Assim, o técnico Lionel Scaloni tem tempo de sobra para testes. No entanto, o treinador terá baixas no duelo contra os andinos. O zagueiro Martinez e o lateral-direito Molina sentiram problemas musculares e estão fora. Balerdi e Montiel devem ser os respectivos substitutos.

Antes de perder os dois jogadores, o zagueiro Pezzella e atacante González já haviam desfalcado a Argentina nesta Data Fifa.

Como chega o Peru?

Com apenas três gols marcados em 11 partidas, o Peru ocupa a penúltima colocação, com sete pontos. Precisa tirar cinco para igualar a Venezuela e ficar na zona de repescagem. Ex-Internacional, o técnico o Jorge Fossati sabe que trata-se de uma missão inglória para o momento. Guerrero, ex-Flamengo, Corinthians e Inter, pode ser a solução para acabar com a escassez do ataque.

A única boa notícia do Peru é não ter jogadores suspensos ou lesionados.

Onde assistir?

O SporTV 2 (TV fechada) transmite a partida.

ARGENTINA x PERU

12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)

Data e hora: 19/11/2024, às 21h (de Brasília)

ARGENTINA: Dibu; Montiel, Balerdi, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo e Mac Allister; Messi, Álvarez e Lautaro. Técnico: Lionel Scaloni.

PERU: Cáceda; Corzo, Araujo e Callens; Polo, Sonne, Cartagena, Peña e Advincula; Guerrero (Lapadula) e Valera. Técnico: Jorge Fossati.

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Auxiliares: John Leon (COL) e John Gallego (COL)

VAR: Yadir Acuña (COL)

