Bruno Guimarães e Dodô celebram aniversário na Seleção

A Seleção Brasileira contou com comemoração de dois aniversariantes durante a preparação para o duelo desta terça (19), contra o Uruguai. O volante Bruno Guimarães e o lateral-direito Dodô são os jogadores em questão.

O primeiro, que atua no Newcastle, fez 27 anos no último sábado (16), enquanto o lateral da Fiorentina comemorou 26 no domingo (17). Ambos celebraram o aniversário, que contou com bolo e comemoração por parte da delegação brasileira, situada em Salvador, onde enfrenta os uruguaios.

“Feliz por mais um ano de vida e poder comemorar aqui com os meus companheiros”, disse Bruno Guimarães.

Dodô, por sua vez, não poderia ter data melhor para comemorar. Afinal, recebeu sua primeira convocação à Seleção logo às vésperas de seu aniversário.

“Minha primeira vez aqui na Seleção principal e caiu justamente no meu aniversário. Um presente que nunca esquecerei”, comentou o lateral.

O Brasil enfrenta o Uruguai nesta terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa. Se a Seleção vencer, pode dar passo importante rumo à Copa do Mundo de 2026, visto que assumiria a segunda colocação, deixando para trás, inclusive, o próprio Uruguai.

