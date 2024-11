Luva de Pedreiro e namorada já decoram mansão com temática de natal

Luva de Pedreiro e a namorada Távila Gomes já se preparam para o primeiro natal juntos. O casal já decorou a fachada da nova residência com a temática da festividade. Assim, o influenciador e a companheira posaram ao lado do primeiro filho, Davi, na fachada da residência.

A bióloga demonstrou animação para a data especial, a primeira da nova casa. Depois de retomar o namoro com Távila, Luva de Pedreiro decidiu se mudar do Recife, em Pernambuco, para João Pessoa, na Paraíba. Ele adquiriu um imóvel avaliada em R$ 1 milhão.

“É tempo de natal! Aqui em casa, a contagem regressiva para a visita do Papai Noel já começou!”, detalhou a bióloga em suas redes sociais e exibindo a casa iluminada com a temática natalina.





O casal está realizando a decoração de forma gradativa na moradia que Luva de Pedreiro adquiriu há dois meses. O imóvel fica em um condomínio de luxo de João Pessoa. A localidade conta com uma área de 190 metros quadrados, que é dividida em dois andares e abriga quatro suítes.

O térreo da moradia conta com uma garagem coberta para um carro, suíte reversível, banheiro social. Conta também com sala de estar integrada com a de jantar, que se abre para a cozinha com bancada americana, cooktop. Além de uma área gourmet com bancada de apoio, churrasqueira e piscina.

Já o segundo pavimento comporta três suítes, uma delas considerada master e com closet. Bem como home office e varanda com vista para a rua. A primeira dependência da casa a receber decoração foi o quarto do filho, Davi. Assim, o cômodo recebeu uma temática com futebol e bichos nas paredes.

Namorada tornou pública traições de Luva de Pedreiro

Anteriormente, o casal optou por terminar o relacionamento em dezembro de 2023. Na ocasião, a bióloga ainda estava grávida. Em maio deste ano, ela expôs que o influenciador acumulou episódios de infidelidade ainda durante a gestação.

“Fui traída a gravidez inteira”, frisou na oportunidade.

Posteriormente, Luva de Pedreiro decidiu se reaproximar da amada depois do nascimento do filho Davi, que hoje tem sete meses.

Cinco meses atrás, ele e Távila foram juntos acompanhar as Olimpíadas em Paris. Após a volta ao Brasil, o casal decidiu reatar o relacionamento. De acordo com pessoas próximas, a mudança dele para João Pessoa foi uma solicitação da bióloga.

Isso porque, ela tinha a preocupação que a má influência anterior de alguns amigos atrapalhasse novamente o namoro. Os dois se conheceram na edição de 2022 da “Farofa da Gkay. Na época, Távila trabalhou como recepcionista do evento.

