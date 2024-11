Dorival Júnior confirma Seleção com apenas uma mudança vs Uruguai

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, confirmou, em coletiva nesta segunda-feira (18), a escalação que vai a campo para enfrentar o Uruguai, nesta terça (19), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo-2026. Segundo o próprio, na entrevista da véspera do duelo, apenas Vanderson deixa a equipe, em comparação com a escalação no empate por 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta (4).

Ele confirmou que Danilo é a única mudança, já que o lateral-direito do Monaco está suspenso. Dorival aproveitou para falar que vê a Seleção no caminho certo.

“Só o Danilo (de mudanças).Acho que estamos num processo de também conhecer um pouco mais os atletas, dando oportunidade, tentando manter uma estrutura para que exista uma adaptação rápida. Tudo isso são sinais de que as coisas estão começando a caminhar. É claro, é nítido. Você precisa transformar isso em resultados. Ainda não aconteceu da maneira que gostaríamos, mas nós estamos no caminho, um caminho interessante. Eu espero sinceramente que, daqui para frente, nossos resultados sejam ainda melhores, em razão daquilo que temos visto nos treinamentos. Essas três apresentações agora, setembro outubro novembro, foram mais próximas. Acredito que tenhamos acelerado ou diminuído essa distância que existe entre aquilo que está sendo proposto e aquilo que está sendo assimilado”, afirmou.

Assim, o time que vai a campo contra o Uruguai, nesta terça, na Arena Fonte Nova, é o que segue: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães e Gerson; Savinho, Raphinha, Vini Jr e Igor Jesus.

‘Não estou feliz’, diz técnico da Seleção

Dorival, então, revelou não estar “feliz” com as atuações. Para ele, há espaço para melhora na performance da Seleção Canarinho.

“Logicamente que os resultados precisam ser melhores, eu reconheço isso. Nós temos essa necessidade. Acredito que ainda teremos coisas muito melhores para acontecer. A equipe vem dando uma resposta muito boa em muitos aspectos. Em outras, ainda tentando encontrar um equilíbrio um pouco maior. Feliz, eu não estou. Ainda poderíamos estar bem melhores. Mas acredito eu que essa equipe cresceu muito e tem ainda possibilidade de uma melhora grande. Nós estamos começando a encontrar nomes importantes, que estão assumindo um papel de protagonismo. E tudo isso vai acontecer com o tempo. Trabalho e repetição”, revelou.

O Brasil enfrenta o Uruguai nesta terça, às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 13ª rodada das Eliminatórias. Em quarto, a Seleção pode até assumir a segunda posição, atualmente do próprio Uruguai, em caso de vitória. Assim, iria aos 20 pontos e deixaria os uruguaios, com 19, para trás na tabela do qualificatório para o Mundial.

