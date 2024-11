Hungria x Alemanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Hungria e Alemanha jogam nesta terça-feira, 18/11, em Budapeste, na Puskás Arena, às 16h45 (de Brasília) fechando o Grupo 2 da Liga das Nações. Este grupo já está definido, com os alemães garantidos em primeiro lugar, com 13 pontos, e a Holanda assegurada em segundo lugar, com 8 pontos. Dessa forma, com vagas nas quartas de final. A Hungria, com 5 pontos, tem o terceiro lugar garantido. Assim, jogará uma repescagem contra algum segundo colocado da Liga B (a “Segundona”), quando tentará se manter na elite. Mas a Bósnia, com 1 ponto, já está rebaixada para a Liga B.

Em razão disso, o jogo tem cara de treino de luxo para os treinadores, que devem aproveitar a oportunidade para dar experiência a jogadores que têm poucas chances de atuar. Na rodada pasada, a Alemanha fez 7 a 0 na Bósnia. Já a Hungria, fora de casa, levou de 4 a 0 dos holandeses.

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 16h45 (de Brasília).

Como está a Hungria

Na Hungria, o técnico Marco Rossi faz mudanças na lateral direita. Afinal, Balogh, que foi mal na derrota para a Holanda, sai do time. Fiola, que não estava no jogo com os holandeses, ganhará uma oportunidade. Na lateral direita, Nego, machucado, será substituído por Bolla. Na frente, Varga pode assumir a vaga de Roland Sallai. Assim, formará um trio de ataque com Szoboszlai e Csoboth.

Como está a Alemanha

O técnico Hansi Flick não terá o zagueiro Tah, suspenso. Por isso, em seu lugar entra Schlotterbeck. Kimmich, machucado, cede a vaga para Henrichs. Na frente, Havertz, Wirtz e Musiala devem ser substituídos por Gnabry, Sané e Nübel. Mas tudo indica que Tim Kleindienst, artilheiro do Borussia M’Gladbach, que comandou o ataque contra os bósnios e fez dois gols, terá mais uma oportunidade de começar jogando.

HUNGRIA X ALEMANHA

6ª Rodada da Liga das Nações

Data e Horário: 18/11/2024, 16h45 (de Brasília)

Local: Puskás Arena, Budapest (HUN)

HUNGRIA: Dibusz; Fiola, Orban e Dardai; Bolla, Adam Nagy, Schafer e Zsolt Nagy; Szoboszlai e Csoboth; Varga. Técnico: Marco Rossi

ALEMANHA: Nubel; Henrichs, Koch, Schlotterbeck, Gosens; Andrich, Nmecha; Gnabry, Brandt, Sane; Kleindienst. Técnico: Hansi Flick

Árbitro: Duje Strukan (CRO)

Auxiliares: Bojan Zobenica e Alen Jakšić (CRO)

VAR: Daniele Chiffi (ITA)

