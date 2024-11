Colômbia x Equador: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, Colômbia e Equador medem forças nesta terça-feira (19), às 20h (de Brasília), em Barranquilla, pela 12ª rodada. Assim, as duas seleções seguem na briga por uma vaga no próximo Mundial, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

Dessa forma, os donos da casa fizeram um jogo eletrizante com o Uruguai, no Centenário, porém perderam no último lance. Apesar de terem perdido uma posição para o adversário, os Cafeteros seguem com 19 pontos, na zona de classificação. Já os equatorianos golearam a Bolívia e agora, somam 16, na quinta colocação.

Onde assistir

A partida desta terça-feira (19) terá a transmissão do SporTV 3.

Como chega a Colômbia

A tendência é que Néstor Lorenzo mantenha a mesma escalação que entrou em campo diante dos uruguaios, em Montevidéu, mesmo com o revés nos minutos finais. Assim, Quintero deve figurar novamente entre os titulares no lugar de James Rodríguez. Nesse sentido, o treinador não terá lesionados ou suspensos e espera fazer com que os Cafeteros se recuperem e encostem na líder Argentina.

Como chega o Equador

Do outro lado, o técnico Sebastián Beccacece terá o retorno de Caicedo, que esteve suspenso na última rodada, diante da Bolívia. Por fim, a seleção não deverá ter mudanças significativas e chega com moral por estar com quatro jogos de invencibilidade.

COLÔMBIA X EQUADOR

12ª Rodada das Eliminatórias da América do Sul

Data e horário: 19/11/2024, 20h (de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano, Barraquilla (COL)

COLÔMBIA: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, John Lucumí e Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma e Jhon Arias; Juan Quintero, Luis Díaz e Jhon Córdoba. Técnico: Nestor Lorenzo. Técnico: Nestor Lorenzo

EQUADOR: Hernán Galíndez; Félix Torres, Willian Pacho e Piero Hincapié; Ángelo Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo e Pervis Estupinán; Gonzalo Plata, Kendry Páez e Enner Valencia . Técnico: Sebastián Beccacece.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Carlos Barreiro e Horacio Ferreiro

VAR: Andrés Cunha

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.