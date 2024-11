Tevez se recusa a dar autógrafo em camisa do River Plate

Depois da aposentadoria dos gramados, em 2012, só é possível ver Carlitos Tevez desfilando sua qualidade em torneios amistosos. Como, por exemplo, a Copa Potrero, realizada na Argentina sob organização de Kun Aguero e que contou com a presença de diversos craques.

Porém, não foi apenas pelos lances dentro das quatro linhas que Carlitos chamou a atenção no fim de semana. Isso porque, em participação que fez na ‘ESPN’ local, ele foi flagrado se recusando a autografar uma camisa do River Plate.

O momento ocorreu quando um garoto se aproximou dele e de Aguero para pedir os respectivos autógrafos em duas camisas. Enquanto uma delas era da seleção argentina, a outra pertencia ao Millonario, eterno rival de Tevez em meio a sua notória identificação com o Boca Juniors.

A ação ocorreu de maneira um tanto quanto sutil, já que Tevez “pulou” a camisa riverista e deu um afago no garoto após assinar a camisa da Albiceleste. Entretanto, ao perceber a situação, Aguero não deixou de dar uma alfinetada em Carlitos.

“Você não imagina quantas camisas do Racing eu já autografei”, disse Kun ao fazer um comparativo com sua identificação junto ao rival do Racing, o Independiente.

Depois que encerrou sua trajetória como atleta, Carlitos Tevez ingressou na função de treinador. Até o momento, ele acumula experiências em Rosario Central e, mais recentemente, Independiente.

