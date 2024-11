Vasco tem três posições como prioridade para 2025

Já se planejando para 2025, visto que faltam apenas cinco partidas para o fim da temporada, o Vasco tem prioridades já determinadas para atacar o mercado da bola. O departamento de futebol cruz-maltino, afinal, já vislumbra o planejamento do próximo ano há três meses, como revelou o próprio presidente Pedrinho, na coletiva da última quinta-feira (14).

E, segundo o “ge”, em publicação nesta segunda (18), o Vasco tem três prioridades para a próxima janela. Zagueiro, principal carência da equipe na temporada, volante e ponta são as urgências em questão.

Atualmente, a equipe conta com Léo, Maicon, João Victor e Rojas para a função na zaga, além dos jovens Lyncon e Luiz Gustavo. Já na “volância”, são várias opções: Hugo Moura, Mateus Carvalho, Sforza, Galdames e Souza, além dos recém-recuperados de lesão Jair e Paulinho. Na ponta, atualmente o clube tem Emerson Rodríguez e Jean David (esquerda), além de Máxime Dominguez e Rossi (direita). O lateral-direito Puma vem atuando na função de maneira improvisada, assim como Rayan, atacante de origem. Os titulares David e Adson estão lesionados.

Com jogadores já previstos para deixar o clube, casos prováveis de Rojas, Galdames e Rossi, a folha salarial poderia abrir espaço para outras chegadas. O contrato do trio se encerra em dezembro, com as saídas dos jogadores sendo o caminho mais provável.

Jogadores emprestados, como os argentinos Capasso e Orellano, podem, aliás, gerar dinheiro novo para os cofres do clube. O Olímpia (PAR) visa a manutenção do zagueiro, enquanto o Cincinatti (EUA) deverá exercer opção de compra para o ponta direita após ano de destaque na Major League Soccer.

