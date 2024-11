Espanha vence a Suíça e termina fase de grupos da Liga das Nações com melhor campanha

A Espanha confirmou o favoritismo e bateu a Suíça, em Tenerife, pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações. Já classificada, a seleção ibérica venceu por 3 a 2, nesta segunda-feira (18). O resultado confirmou o rebaixamento dos suíços à Segunda Divisão da competição.

Os espanhóis terminam o Grupo 4 com 16 pontos em seis rodadas, classificados em primeiro lugar, garantindo também a melhor campanha da competição. A outra seleção que se garantiu nas quartas foi a Dinamarca, que ficou no 0 a 0 com a Sérvia, que disputará o playoff contra um segundo colocado da Segunda Divisão para ver se permanece na elite. A Suíça, por sua vez, fica com apenas dois.

Em casa, a Espanha tomou as rédeas da partida e encontrou dificuldades para furar a defesa suíça. Aos 31 minutos, Morata foi derrubado dentro da área, mas Pedri parou no goleiro Mvogo. Em seguida, a seleção da casa abriu o placar com Yéremi Pino, finalizando de dentro da área.

Na segunda etapa, o Suíça fez várias alterações e entrou no jogo. Logo, empatou aos 17 minutos, com Joël Monteiro. No entanto, não demorou muito para os espanhóis voltarem a ficar em vantagem com gol de Bryan Gil.

A Suíça não se deu por vencida e chegou ao empate aos 38, em pênalti cobrado por Zeqiri. Em nova penalidade, já nos acréscimos, a Espanha chegou ao gol da vitória com Zaragoza.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.