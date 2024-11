Com dirigentes no gramado e Zaracho no treino, Atlético retoma atividades

O Atlético voltou aos treinamentos nesta segunda-feira (18), na Cidade do Galo. O elenco dirigido por Gabriel Milito se prepara para o duelo contra o Botafogo, nesta quarta-feira (20), no Independência, em jogo com portões fechados. Durante o treino desta segunda, três presenças especiais chamaram a atenção.

O presidente Sérgio Coelho e o diretor de futebol Victor Bagy estiveram no centro de treinamento como forma de apoio ao elenco atleticano. Apesar de estarem concentrados na disputa da Libertadores, o Galo chega para o confronto mais importante da temporada sob pressão, com a torcida cobrando resultados.

Dentro de campo, o Atlético também contou com uma presença importante. O meia Zaracho foi para o gramado e treinou com os companheiros. Ele foi preservado pela comissão técnica no jogo contra o Athletico e não viajou.

Os jogadores que atuaram contra o Athletico, por sua vez, realizaram apenas um trabalho regenerativo na academia. Nesta terça-feira, Milito comanda o último treino antes do jogo contra o Botafogo.

Embora esteja focado na Copa Libertadores, o Atlético não pode deixar de dar atenção ao Campeonato Brasileiro. Afinal, o time mineiro ocupa a décima colocação, com 42 pontos, apenas cinco à frente do Juventude, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

