Bolívia x Paraguai: onde assistir, escalações e arbitragem

No Estádio Municipal de El Alto, cidade da grande La Paz, mas que fica em uma altitude ainda maior do que a capital boliviana (4.150), a Bolívia recebe o Paraguai pela 12ª rodada das Eliminatórias da América do Sul. A Bolívia tem 12 pontos, os mesmos da Venezuela, mas está em oitavo lugar no critério de desempate. Com isso, precisa de um bom resultado para buscar o sétimo lugar (zona de repescagem) e usará todas as suas armas. Em casa, venceu todos os seus quatro jogos, aproveitando exatamente os efeitos da altitude.

Com 16 pontos, o Paraguai está em sexto lugar (zona de classificação) e está invicto há cinco jogos, desde a chegada do treinador Gustavo Alfaro, após a Copa América no meio do ano. Nesta série, a equipe obteve vitórias sobre Brasil e Argentina. Porém, nem assim pode ser considerada favorita.

Onde assistir

O canal SporTV3 transmite a partir das 17h (de Brasília).

Como está a Bolívia

O treinador boliviano Oscar Villegas tem apenas uma dúvida na escalação. Afinal, estuda quem será o segundo volante, aquele que será parceiro de Robson Matheus no esquema 4-2-3-1: Nestor Cuéllar ou Villamil? No mais, um esquema cauteloso, mas que dá liberdade aos principais criadores, principalmente Ramiro Vaca. Mas todos municiando Algaranaz, o único na frente.

Como está o Paraguai

O Paraguai se concentrou em Cochabamba, cidade boliviana situada em uma altitude menor (2.500 metros) do que a de El Alto. O treinador Gustavo Alfaro deve mudar o esquema tático e fará algumas alterações. Cáceres está de volta à zaga, no lugar de Alderete, herói na vitória por 2 a 1 sobre a Argentina, que está suspenso. Outro jogador suspenso é Cubas. Assim, o gremista Villasanti ganha um lugar no meio de campo. Mas há dúvida no meio de campo: Diego Gómez e Enciso brigam por uma vaga.

BOLÍVIA X PARAGUAI

12ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Data e horário: 19/11/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal, El Alto (BOL)

BOLÍVIA: Viscarra; Diego Medina, Haquin, Marcelo Suárez e Roberto Fernández; Robson Matheus, Héctor Cuéllar (Villamil); Terceros, Ramiro Vaca e Lucas Chávez, Algarañaz. Técnico: Oscar Villegas

PARAGUAI: Roberto Fernández; Cáceres, Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso e Sández; Bobadilla, Villasanti; Diego Gómez (Enciso) e Amirón; Oviedo. Técnico: Gustravo Alfaro.

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolás Terán e Martín Soppi (ambos do Uruguai)

VAR: Leodán González (URU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.