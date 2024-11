Calleri participa de treinamento, mas ainda é dúvida no São Paulo

O São Paulo teve o retorono de Jonathan Calleri aos treinamentos na manhã desta segunda-feira (18). O argentino, junto com o lateral-esquerdo Wellington, ainda se recuperam de lesão e participaram apenas de uma parte da atividade realizada no CT da Barra Funda.

Os dois atletas sofrem de problemas na coxa esquerda. Após a atividade com o resto do elenco, os jogadores realizaram trabalhos específicos junto com o preparador físico. A dupla ainda é dúvida para a partida contra o RB Bragantino, na tarde desta quarta-feira (20).

Entretanto, o São Paulo ainda possui atletas no departamento médico. Wellington Rato, com dores na panturrilha direita, Liziero, com dores no tornozelo direito, Jamal Lewis, com trauma no tornozelo esquerdo, e o zagueiro Arboleda, com trauma na perna direita, seguem em tratamento interno no CT.

Por outro lado, o volante Luiz Gustavo, que deixou a partida contra o Athletico com um trauma na coxa esquerda, treinou normalmente e deve ser opção para Zubeldía.

O Tricolor ocupa a sexta colocação na tabela, com 57 pontos, e mira a vaga direta na fase de grupos na Libertadores.

