Com problemas em dois setores, Renato Gaúcho ajusta equipe para enfrentar o Juventude

O Grêmio manteve suas atividades nesta segunda-feira (18), com foco no confronto contra o Juventude, que ocorrerá nesta quarta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro, na arena do tricolor de Porto Alegre. No entanto, o técnico Renato Gaúcho terá desfalques importantes para a partida.

Aliás, o defensor Jemerson está suspenso e será desfalque. Para substituí-lo, Geromel e Gustavo Martins disputam a vaga. Contudo, as principais dúvidas para o jogo estão no meio de campo, setor que tem gerado preocupação para Renato.

Contudo, a ideia do técnico é montar uma escalação mais ofensiva, diferente da adotada no empate contra o Fluminense e na derrota para o Palmeiras, partidas no qual o time foi bastante criticado pela forma como cedeu os resultados. Para isso, o clube organizará uma logística para contar com Villasanti, além de Aravena e Soteldo, todos convocados para suas seleções nas Eliminatórias.

Desse modo, o volante Edenilson pode atuar na lateral direita, enquanto Pavón deve jogar pela ponta esquerda. No ataque, apenas Braithwaite tem posição garantida, já que ele se firmou como homem-gol desde sua chegada no meio da temporada.

Assim, a provável time do Grêmio é a seguinte: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins (Geromel), Rodrigo Ely e Reinaldo; Pepê (Villasanti), Dodi, Cristaldo, Pavón e Aravena (Edenilson ou Nathan Fernandes); Braithwaite.

Todavia, atualmente, o time de Renato ocupa a 12ª posição na tabela, com 39 pontos, dois a mais que o Juventude, equipe que abre a zona de rebaixamento.

