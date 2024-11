Candidato à presidência do Flamengo define Dunshee como ‘pinóquio do mal’

As eleições do Flamengo estão próximas de acontecer. Diante disso, os três candidatos principais a suceder Rodolfo Landim no Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches, Luiz Eduardo Baptista e Maurício Gomes de Mattos, apresentaram suas propostas em debate, nesta segunda-feira, pela “ESPN”.

Um trecho que chamou a atenção, aliás, foi o momento em que Maurício Gomes de Mattos, da chapa “Mengão Maior”, atacou Rodrigo Dunshee, que tem o apoio de Rodolfo Landim, atual presidente, o chamando de “pinóquio do mal”.

No primeiro bloco do debate, Maurício, afinal, direcionou pergunta a Dunshee sobre a construção do novo estádio do clube, uma das principais questões que o presidente eleito terá de lidar.

“Se você provar o que está falando, eu não te chamo de Pinóquio. Como você não vai provar, eu chamo: você é Pinóquio. E você é um pinóquio do mal. Você utilizou a força do clube para tirar uma faixa. Mas não é por conta da faixa. O que mais importa é a guerra que eu vejo dentro do clube, em que não se tem respeito entre os poderes. O Landim e você fazem o que querem”, disse Maurício no debate da “ESPN”.

“Eu tinha 48 horas horas para tirar a faixa do lugar, e você mandou seguranças irem lá tirar. Eu estou entrando na comissão eleitoral para averiguar se foi você mesmo que mandou. Afinal, você está se confundindo com o Flamengo. A tua resposta naquela hora mostrou que além de pinóquio você é covarde. Você utilizou a força da sua caneta como presidente em exercício para mandar o segurança ir lá. Todos viram. Você me decepciona. Não sabe o que é ter postura e ser presidente do Flamengo”, completou.

Caso Gabigol

“Ninguém está acima do Flamengo, aliás. Dirigente, jogador, tem que respeitar normais e condutas. Mas como respeitar se não tem um profissionalismo no futebol do Flamengo? E o Rodrigo fala que a gestão não deve ser 100% profissional como já declarou. Várias coisas aconteceram para fecharmos a um desfecho tão ruim. Gabigol é um ídolo, mas nada e ninguém pode estar acima do Flamengo. E contrato e palavra é para ser respeitado”.

Resgate da família para o Flamengo

“Estou falando de Gávea, quero trazer o resgate da família Rubro-Negra, que façam com que o esporte amador, que é o ninho do esporte amador é a Gávea. Quero trazer condição e ter mais recurso para ampliar nossa condição de fazer melhor. Colocar um dojô, criar academia e com essas condições que temos de instituto, vamos performar financeiramente. Fazer um estádio na Gávea, para 4 mil lugares, podendo fazer o esporte feminino com mais vigor, a Gável abraçando a base e o feminino, e fazer também treinos do profissional recrestivos, a finalidade é fazer três por ano, fazer uma Gávea muito mais alegre do que é hoje. Com essa condição e resgate, vamos fazer com certeza uma Gávea muito melhor do que é hoje.”

‘Novo Flamengo’

“Podem cobrar. Não vai ser o Flamengo de hoje, que gasta mal, que paga multa de contrato de treinador, que desperdiça muito dinheiro e que não tem a mesma condição de vitória. É lamentável você vê um campeonato estadual e o presidente ser vaiado pela torcida. É lamentável você vê a taça da Copa do Brasil ir para o BOPE e não ir para o gramado, não ir para a nação. Isso é a gestão atual e é por isso que sou contra e é por isso que vou fazer um Flamengo maior.”

Nomes de peso para Super Mundial

“Nós vamos trazer ferramentas, os melhores scouts, a parte média totalmente modernizada, para que a gente não caia no que vemos hoje, problemas físicos, problemas médicos, problemas no futebol, problemas no rendimento, atletas que precisam contratar psicólogos. Eu quero dar a melhor formação para a base do Flamengo implantando esses sistemas, eu quero investir na base, porque hoje tem decréscimo ano a ano. Craque o Flamengo vai fazer em casa e vamos também trazer grandes jogadores, mas preservando a condição de que craque o Flamengo tem que fazer em casa.”

