Fábio Carille se despede do Santos: “missão cumprida”

Fábio Carille não é mais o treinador do Santos. Na noite desta segunda-feira (18), o treinador e o clube chegaram na decisão em comum acordo, depois do acesso e da conquista do título da Série B. Por meio de seu Instagram, o técnico se despediu do clube, com um discurso de dever cumprido.

“Nesta segunda-feira, acertamos a minha saída do Santos após o cumprimento do objetivo de conquistar o título da Série B e de colocar o clube novamente em seu lugar, que é na elite do futebol brasileiro. Saio com o sentimento de missão cumprida, ciente de que tudo que conquistamos foi na base de um trabalho árduo diário de todos dentro do Santos”, ressaltou.

Carille também recordou sua passagem anterior no clube, entre 2021 e 2022, se dizendo honrado de ter trabalhado no Peixe. Além, disso agradeceu a todos que fizeram parte deste momento de resconstrução do Alvinegro Praiano.

“Saio, como na minha primeira passagem, muito honrado em representar um dos maiores clubes do mundo. É um privilégio fazer parte da história do Santos Futebol Clube. Agradeço a todos que participaram deste projeto e acreditaram desde o início no que foi traçado. Obrigado à diretoria, elenco, staff, torcida… Todos tiveram participação fundamental nessa reconstrução”, destacou.

Leandro Zago será o treinador contra o Sport, na despedida do Santos da Série B.

