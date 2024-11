Decisivo na Liga das Nações, Bryan Zaragoza estufou a rede, de pênalti, aos 48 do segundo tempo e salvou a Espanha no triunfo por 3 a 2 sobre a Suíça. Assim, o atleta, de 23 anos, que atualmente defende o Osasuna, emprestado pelo Bayern de Munique, fez questão de mandar um recado ao seu antigo treinador Thomas Tuchel, que irá assumir a Inglaterra.

“Futebol é jogado com os pés e não com a língua. Esse é o meu ponto de vista”, disse.

Vale lembrar que o espanhol acertou com o clube bávaro em dezembro de 2023, por um valor de 15 milhões de euros (R$ 79,5 milhões), segundo a imprensa europeia.

No entanto, ele disputou apenas sete partidas na última temporada e voltou ao futebol espanhol. Diante disso, o jogador culpa Thomas Tuchel, ex-treinador do Bayern de Munique, por não ter tido espaço. Além disso, afirma que o comandante não o escalava por não saber falar alemão e inglês.

Por fim, com o triunfo, a Fúria garantiu sua classificação de forma invicta na liderança do Grupo 4 da Liga A, com 16 pontos. Sem nenhuma vitória, com apenas dois pontos, a Suíça fica na lanterna da chave e disputará a Liga B na próxima temporada.

