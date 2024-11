Rodrygo, do Real Madrid, treina com bola e busca retornar diante do Liverpool

O último treinamento do Real Madrid apresentou novidades importantes para a sequência da temporada. Entre elas, Rodrygo, que reapareceu nove dias após a lesão muscular contra o Osasuna e treinou com bola nesta segunda-feira (18). O atacante, então, aumenta as chances de estar em campo diante do Liverpool, dia 27, pela Champions League.

De acordo com o jornal “Marca”, o brasileiro fez um trabalho à parte e tem surpreendido os médicos ao longo de sua recuperação. Afinal, a previsão inicial é de volta aos gramados dentro de cinco ou seis semanas. Por outro lado, caso consiga enfrentar os Reds, o atleta conseguirá se recuperar em 17 dias.

Além de Rodrygo, o goleiro Thibaut Courtois trabalhou com o grupo pela primeira vez, após mais de um mês afastado por lesão, e tem chance de enfrentar o Leganés, no domingo. Outro que também tenta retornar é o lateral Lucas Vázquez, que fez um treino individual com bola.

Nesta temporada, o brasileiro se lesionou pela segunda vez, agora no músculo reto anterior da perna esquerda. Isso porque no duelo com o Osasuna, o jogador havia retornado de outra lesão, no bíceps femoral esquerdo, sofrida contra o Borussia Dortmund.

Por fim, o Real Madrid trabalha para ter o brasileiro, pois necessita se recuperar na Champions. Atualmente, o time ocupa apenas a 18ª colocação, com seis pontos, três atrás do Aston Villa, último time presente no G8, grupo que garante a vaga nas oitavas de finais. Caso termine entre nono e 24º lugar, terá que jogar um playoff.