Casares diz não ter recebido proposta por Nestor, mas não descarta saída

O meio-campista Rodrigo Nestor tem futuro indefinido no São Paulo. O jogador despertou interesse do Bahia e não descarta uma saída em 2025. Contudo, o clube baiano ainda não enviou nenhuma proposta oficial ao Tricolor Paulista. Quem confirma é o presidente do Soberano, Júlio Casares.

O mandatário, em entrevista após evento no Morumbis, disse que não recebeu nenhuma oferta oficial por Nestor. Contudo, admitiu analisar a oferta se chegar em suas mãos e não descarta a saída do jogador.

“Ainda não chegou nada oficial. Existe um interesse, até por que o Ceni é técnico e conhece muito bem o Nestor, um grande jogador. Futebol é assim: se vier proposta, se for boa para o São Paulo e o atleta… Nestor foi fundamental, fez o gol do campeonato… E é uma pessoa que, eu sempre brinco com os meninos de Cotia, eles devem voar, ganhar o mundo. No caso do Nestor, se acontecer a proposta, vamos examinar”, disse Casares.

O Bahia está disposto a abrir os cofres para contratar o meio-campista Nestor. O Tricolor de Aço está disposto a pagar R$ 42,7 milhões para tirar o jogador do clube paulista e reforçar os baianos na próxima temporada. A diretoria do Tricolor estaria disposto a abrir conversas se os valores se confirmarem.

Nas últimas semanas, o Bahia sinalizou com uma oferta de cinco anos de contrato para o atleta. Aliás, o empresário do jogador já se reuniu com Cadu Santoro, diretor de futebol do clube baiano, para discutir um possível acordo. Nestor tem contrato com o São Paulo até 2028 e perdeu espaço nos últimos meses.

Rodrigo Nestor gostaria de trabalhar novamente com Rogério Ceni