Japão vence a China e está a uma vitória da Copa do Mundo

O Japão praticamente encaminhou sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. Afinal, nesta terça-feira, pela 6ª rodada do Grupo C das Eliminatórias da Ásia, venceu a China, fora de casa, por 3 a 1. Com esse resultado no Egret Stadium, em Xiamen, o Japão chega aos 16 pontos, abrindo grande vantagem na liderança. Para se ter uma ideia, Austrália (com um jogo a menos), Arábia Saudita, Indonésia e China estão com seis pontos, dividindo a vice-liderança, e o Bahrein (com um jogo a menos) tem cinco.

Assim, na pior das hipóteses, o Japão encerra a rodada com dez pontos de frente para o terceiro colocado. Como restam 12 pontos em jogo (quatro rodadas) e os dois primeiros garantem vaga no Mundial, bastará ao Japão vencer mais um jogo (o próximo será em 20/03/2025) para assegurar sua vaga na competição, que será nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026. Os japoneses marcaram com Ogawa (dois gols) e Itakura. Para os chineses, o gol foi de Liangming.

Regulamento das Eliminatórias da Ásia

As Eliminatórias da Ásia estão na terceira fase. São três grupos de seis seleções. Elas jogam entre si em turno e returno. Ao fim, os dois primeiros de cada grupo se classificam diretamente para a Copa.

Contudo, os terceiros e quartos colocados jogarão uma repescagem (dois grupos de três), e os campeões desta repescagem também garantem vagas à Copa. Mas os os segundos colocados jogarão um mata-mata, e quem vencer avança para o playoff mundial, onde serão disputadas as últimas vagas em jogo. Assim, a Ásia, com os 36 países que estão nas Eliminatórias, contará com 8 ou até 9 representantes na Copa.

Japão amassa a China

O Japão dominou no primeiro tempo, com 70% de posse de bola, 8 finalizações contra 3 da China, que não acertou nenhuma no alvo. O Japão não sofreu e “usou a cabeça” para garantir a vantagem, por 2 a 0, no intervalo. Ogawa abriu o placar de cabeça aos 39 minutos. Nos acréscimos, os nipônicos ampliaram com outra cabeçada, mas desta vez de Itakura.

No segundo tempo, a China entrou no jogo ao diminuir o placar. Quando Wei lançou, Xie fez o corta-luz e Liangming, logo aos 4 minutos, fez para os donos da casa.

Contudo, não demorou muito para o Japão ampliar. Aos oito minutos, Ito recebeu na linha de fundo pela direita e cruzou para a cabeçada de Ogawa, que bateu com precisão. A partir daí, bastou ao time visitante cadenciar o jogo, manter muita posse (69%) e garantir mais três pontosEnfim, praticamente se garante na Copa. Mas a China, pelo equilíbrio na briga pelas outras vagas, sewgue com chance.

Jogos da 6ª rodada asiática (19/11)



China 1×3 Japão

Coreia do Norte 0x1 Uzbequistão

Indonésia x Arábia Saudita

Quirguistão x Irã – 11h

Palestina x Coreia do Sul – 11h

Emirados Árabes x Qatar – 13h

Omã x Iraque – 13h

Bahrain x Austrália – 15h15

Kuwait x Jordânia – 15h15

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.