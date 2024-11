SBT define esquema de transmissão para final da Copa Sul-Americana; saiba tudo

O esquema de transmissão da final entre Cruzeiro e Racing, pela Copa Sul-Americana, já está definido pelo SBT. Com apenas um representante em Assunção, no Paraguai, a emissora da família Abravanel iniciará a programação esportiva às 16h – uma hora antes do duelo – com fim previsto apenas após a cerimônia de premiação. Haverá, ainda, cobertura especial nas plataformas digitais.

Racing e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (23), às 17h, em busca do título continental da Copa Sul-Americana. A final acontecerá na casa do Cerro Porteño, o Estádio General Pablo Rojas ou ”Nueva Olla”, em Assunção. A Conmebol, inclusive, abriu o último lote de ingresso para o jogo nessa segunda-feira (18).

Vale destacar que o SBT tem contrato de exclusividade da transmissão da Copa Sul-Americana em TV Aberta. A emissora exibirá sua segunda final da competição, e o acordo entre as partes tem vigência até o fim de 2026. Ou seja, pelo menos mais duas edições.

Transmissão do SBT

O SBT definiu dois representantes para cobertura externa: um em Belo Horizonte e outro em Assunção. O repórter Álvaro Loureiro ficará responsável pelas entradas ao vivo diretamente do Paraguai, enquanto o restante da equipe de transmissão permanecerá no Brasil.

O apresentador Luiz Alano comandará o programa especial com as entradas ao vivo dos repórteres de rua e campo para levar todo clima ao torcedor. O pré-jogo, conforme mencionado, começará às 16h e seguirá até o apito inicial. Além disso, o time esportivo da emissora permanecerá ativo na Futlive, sob exibição de Renata Saporito, após a cerimônia de premiação.

A narração da partida ficará a cargo de Cleber Machado na TV Aberta e Diguinho Coruja na transmissão alternativa – ou seja, no digital. A principal voz esportiva da emissora na atualidade estará acompanhado dos comentários de Mauro Beting, e Nadine Basttos analisando a arbitragem. A participação da equipe ocorrerá diretamente dos estúdios do canal, em São Paulo.

