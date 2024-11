Botafogo elabora esquema especial para contar com ‘selecionáveis’ na quarta

O Botafogo tem seis jogadores espalhados pela América do Sul, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no último dia desta Data Fifa, justamente na véspera da partida contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no Independência, pela rodada 34 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Glorioso, então, prepara um esquema especial para não enfrentar o Galo tão desfalcado em partida de suma importância para sua caminhada para o tricampeonato nacional. A informação é da “Rádio Itatiaia”.

Na capital mineira, onde visita o time carijó nesta quarta-feira (20), o Botafogo ampliou o número de quartos reservados no hotel que abrigará a delegação. Assim, espera contar com os “selecionáveis”.

Nos últimos dias, o zagueiro Bastos pediu dispensa de Angola para ficar à disposição do técnico Artur Jorge mais cedo. Os africanos, classificados em sua Eliminatória local, concordaram com a liberação. Porém, o lateral-esquerdo Arana, do Atlético-MG, se machucou. Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior chamou Telles, do Glorioso, para o lugar do defensor do Bicudo.

Além destes dois, o goleiro Gatito (Paraguai), o meia Almada (Argentina), os atacantes Savarino (Venezuela) e Luiz Henrique (Brasil), além do centroavante Igor Jesus (Brasil) estão a serviço de suas seleções.

O Paraguai visita a Bolívia, na altitude de El Alto, acima de La Paz. A Argentina recebe o Peru, em Buenos Aires. A Venezuela enfrenta o lanterna Chile, em Santiago. Por fim, em Salvador, o Brasil terá o clássico contra o Uruguai pela frente.

Faltam cinco rodadas para o fim do Brasileirão. O Botafogo lidera a competição, com 68 pontos. O Palmeiras, vice-líder, tem 64, seguido pelo Fortaleza, com 63.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.