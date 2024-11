Allianz Parque completa dez anos e vira sinônimo de alegria para o Palmeiras

Foi em um duelo contra o Sport, no dia 19 de novembro de 2014, que o Palmeiras fez seu primeiro jogo no Allianz Parque. O resultado não foi o esperado, já que o Leão de Recife venceu a partida por 2 a 0. Contudo, dez anos depois da inauguração, o estádio passou por muitas histórias, finais, festas e virou sinônimo de alegria para a torcida palestrina.

Afinal, os números comprovam que a arena é parte decisiva em uma das eras mais vitoriosas na história do clube. Ao todo. são 308 jogos, com 205 vitórias do Palmeiras, 60 empates e 43 derrotas. O Verdão ainda marcou 587 gols e sofreu 227. Além disso, são nove títulos levantados dentro do estádio (quatro Paulistas, dois Brasileiros, duas Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana).

Aliás, mais de 8 milhões de torcedores passaram pelo Allianz Parque ao longo de 308 jogos do Palmeiras. Isto gerou uma renda acumulada de R$ 576,4 milhões. A exceção foi nos anos de 2020 e 2021, temporadas que foram afetadas pela pandemia da Covid-19.

Nas últimas três temporadas vieram as maiores médias: 34 mil pessoas por jogo em 2022 e 36 mil por partida tanto ano passado quanto em 2024. O Allianz tornou-se uma fortaleza para o Palmeiras que sempre contou com o local lotado para as decisões.

”Allianz Parque significa refúgio”

Um dos milhões de torcedores que já estiveram presentes no estádio é Bianca Rodrigues. A auxiliar de arquitetura de 21 anos mora em Atibaia, interior do estado de São Paulo, mas não deixa de frequentar o Allianz. Mesmo com a correria para chegar a tempo do jogo, ela vê o local como um refúgio, onde ela consegue se sentir em paz e estar ao lado do time que ama.

“O Allianz Parque significa refúgio. Lugar que nos acolhe, e, que em dez anos, já presenciou tantos momentos, felizes e tristes, de nossa história. Tenho ótimas memórias do antigo Parque Antarctica, com seu lindo jardim suspenso, mas a reforma nos trouxe muitas inovações (por mais que as vezes acabe atrapalhando nosso calendário de jogos em casa, com shows ou eventos externos)”, disse Bianca, que prosseguiu.

“Sou sócia avanti e estou em todos os jogos no Allianz Parque. Contextualizando, fico em Atibaia de segunda a sexta-feira para trabalhar e estudar, e no final de semana fico na casa do meu namorado, em São Paulo. Então, nos jogos de sábado/domingo tenho uma flexibilidade maior, por já estar na cidade. Quando os jogos são no meio da semana, saio às pressas do trabalho, pego ônibus, metrô e ando até o estádio. O que acaba sendo bastante corrido e cansativo, mas tudo isso vale a pena, a partir do momento em que piso no Allianz Parque”, completou.

As conquistas

Desde 2015, o Palmeiras conquistou 14 títulos, sendo nove no Allianz Parque. Além das conquistas do futebol profissional masculino (quatro Paulistas, dois Brasileiros, duas Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana), o estádio também viu de perto as taças da Copinha de 2022, o Paulista Feminino de 2022 e a Copa Feminina de 2021

O primeiro, contudo, é o que fica mais marcado na memória palmeirense. Em 2015, o Palmeiras voltava a conquistar um título nacional, ao bater o Santos nos pênaltis e faturar a Copa do Brasil. A conquista é vista como um divisor de águas na história recente alviverde.

Personagens que estão na história

Os 10 anos de Allianz Parque também traz muitos personagens marcantes. E é impossível falar do local sem relacionar com Abel Ferreira. Afinal, o treinador foi quem mais comandou o Verdão no estádio, com 127 partidas. Aliás, ele venceu 87 desses embates, sendo o maior ganhador da arena.

Contudo, outros personagens também chamam a atenção como Dudu. Lutando para recuperar seu espaço na equipe atualmente, o camisa 7 foi quem mais jogou no Allianz: 204 partidas. Além disso, ele é o segundo maior artilheiro do estádio com 40 gols.

Outro que chama a atenção é Raphael Veiga. Afinal, o mei0-campista transformou-se no atleta mais decisivo na história recente do Palmeiras e costuma crescer no Allianz Parque. No estádio, aliás, ele é o maior goleador com 51 gols e o terceiro que mais atuou na arena, com 143 jogos, atrás apenas de Dudu e Weverton.

