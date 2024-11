Zé Rafael vê jogo contra o Bahia como crucial para as pretensões do Palmeiras

O Palmeiras segue se concentrando para o duelo contra o Bahia, nesta quarta-feira (20/11), às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa será a primeira de uma sequência de partidas que podem definir o destino do Verdão no Brasileirão. E o volante Zé Rafael comentou como está sendo a preparação para esta reta final de competição.

Afinal, o Verdão terá dois jogos fora de casa, contra Bahia e Atlético Goianiense, e volta ao Allianz Parque para o duelo decisivo contra o Botafogo. Contudo, o volante acredita que o jogo em Salvador será fundamental para manter o Palmeiras firme na briga pelo título.

“A gente teve esse tempo para se preparar mais uma vez. Ajustar algumas coisas que precisavam estar sendo ajustadas, corrigir algumas outras, e acho que a nossa equipe tem se preparado muito. Principalmente agora que é uma parte importante do campeonato. Que a gente possa crescer, retomar a nossa confiança com sequência de vitórias. Esse jogo vai ser de suma importância para realmente ver o nosso caminho dentro do campeonato. Espero ir para Salvador e fazer uma grande partida. Que a gente possa voltar de lá com um grande resultado e seguir na busca pelo título”, disse Zé Rafael.

Zé Rafael projeta mais um jogo difícil

Além disso, o jogador projetou mais um duelo complicado na Arena Fonte Nova, onde o Bahia costuma ser muito forte.

“Vai ser um jogo muito difícil e intenso, como todos os outros vêm sendo. Jogar lá na Fonte Nova é sempre muito difícil, a equipe do Bahia é muito bem treinada e tem grandes jogadores. Já seria difícil normalmente, agora eles ainda tendo que dar uma resposta para a torcida, será mais difícil ainda. Mas a nossa equipe tem total condição de ir lá, fazer o nosso jogo e sair com um grande resultado, uma grande vitória para que a gente possa se manter vivo e buscar o nosso objetivo até o fim do campeonato”, enfatizou Zé Rafael.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.