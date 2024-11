Bahia x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitagem

Bahia e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (20/11), às 18h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço é o oitavo colocado, com 46 pontos e ainda sonha com uma vaga na próxima Libertadores. O clube baiano, aliás, está a um ponto do Cruzeiro, que abre o G-7 nesse momento. Já o Verdão é o vice-líder, com 64 pontos e segue sua caça ao líder Botafogo, que está a quatro pontos na frente.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Bahia

O atacante Biel treinou normalmente e deve ser uma das novidades do Bahia para o jogo desta quarta-feira. Por outro lado, Rogério Ceni não vai ter Kanu e Santi Arias, que estão suspensos, além de Rezende, em final de recuperação de lesão. Contudo, é certo que a escalação titular vai ter novidades, uma vez que Jean Lucas retorna após desfalcar o time na última partida por suspensão. Além disso, na zaga, Victor Cuesta e David Duarte disputam a vaga de Kanu, enquanto Gilberto deve assumir a lateral direita do Bahia. Por fim, Lucho Rodríguez está com a seleção uruguaia, mas como a Celeste encara o Brasil em Salvador, o atacante pode estar à disposição para o duelo contra o Palmeiras.

Como chega o Palmeiras

Já no Verdão existe três desfalques confirmados. Mayke, Richard Ríos e Estêvão, que estão suspensos. Gustavo Gómez ainda poderia ser um quarto ausente, porque defende a seleção paraguaia na Bolívia no dia anterior, mas a presidente Leila Pereira enviou um de seus aviões para buscar o zagueiro em La Paz e tê-lo à disposição. Agora, tudo vai depender da condição física do defensor. Quem vive a expectativa de voltar a jogar é o atacante Lázaro, recuperado após três rodadas afastado por dores no joelho esquerdo. Por fim, Weverton está com a Seleção Brasileira, mas já estará em Salvador, já que o palco de Brasil x Uruguai será o mesmo de Bahia x Palmeiras. Assim, o goleiro deve começar a partida nesta quarta.

BAHIA X PALMEIRAS

34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 20/11/2024, às 18h (de Brasília).

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (SP)

BAHIA: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Victor Cuesta (David Duarte) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Lucho Rodríguez (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Vitor Reis), Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Mauricio; Raphael Veiga, Felipe Anderson (Dudu) e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone(RJ)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.