Lendário treinador critica comparação entre Lamine Yamal e Messi

Em virtude de seu surgimento meteórico no Barcelona, constantemente o atacante espanhol Lamine Yamal é alvo de comparações com Lionel Messi. Algo que, na análise do histórico treinador colombiano Francisco Maturana, é preciso ter extrema cautela.

Para o profissional que dirigiu a lendária geração da Colômbia que disputou a Copa do Mundo de 1994, pensar em tal tipo de comparação “seria um atrevimento”. Além disso, Maturana reforçou que tal medida só pode ser feita quando Lamine for testado em um Mundial, algo que deve acontecer somente em 2026.

“O dia em que ele (Lamine Yamal) jogar uma Copa do Mundo, haverá argumentos para compará-los. Onde Pelé, Maradona e Messi ficaram famosos? Em uma Copa do Mundo. Não se pode ficar famoso em um jogo comum. É preciso ficar famoso em uma Copa do Mundo”, disse o treinador em evento para lançar um filme justamente sobre a trajetória colombiana da glória até a queda precoce na Copa de 94.

“É muito fácil coroar uma pessoa quando ela não fez nada. O futebol não é assim. Uma Copa do Mundo é uma jornada fantástica. Messi, Maradona, Jairzinho, Pelé, Ronaldinho… Qual craque não disputou uma Copa do Mundo? No dia em que ele (Yamal) jogar, poderemos colocá-lo no mesmo nível”, acrescentou.

O admirado é outro

Fato é que o próprio Lamine Yamal já teve a oportunidade de responder sobre o tema onde evitou caminhar por essa linha de raciocínio. Principalmente, pelo fato de sua admiração confessa recair sobre outro nome de história no clube catalão: Neymar.

Além de falar sobre o tema em entrevista, o espanhol reproduziu algumas comemorações marcantes do avante brasileiro. Com direito, aliás, até a postar uma foto em suas redes sociais, usando uma camisa de Neymar, nos tempos de Santos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.