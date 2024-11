Bahrein faz gol sensacional, mas fica no empate com a Austrália

Bahrein e Austrália empataram em 2 a 2 nesta terça-feira (19/11), no jogo que fechou a sexta rodada das Eliminatórias Asiáticas. O jogo no Estádio Nacional do Bahrein valeu pelo Grupo C. Depois de sair atrás com um gol de Yengi logo no primeiro minuto, a seleção local fez dois gols relâmpagos na etapa final com Abduljabbar, que começou no banco. Mas, nos acréscimos, novamente Yengi ,jogador do POrtsmouth/ING, marcou e definiu o placar.

A emoate coloca a Austrália em segundo lugar no Grupo C, com sete pontos. À frente de Indonésia, Arábia Saudita e China, todos com seis pontos. Bahrein é o último, com cinco pontos. A liderança, por sua vez, permanece com o Japão, que venceu a China por 3 a 1 nesta terça-feira e já soma 16 pontos. Com isso, o Japão, que recebe o Bahrein na próxima rodada, em março de 2025, poderá garantir sua vaga na Copa do Mundo de 2026 antecipadamente, caso vença esse jogo.

Regulamento das Eliminatórias

As Eliminatórias da Ásia estão na terceira fase. São três grupos de seis seleções, que jogam entre si em turno e returno. Ao fim, os dois primeiros de cada grupo se classificam diretamente para a Copa do Mundo.

Contudo, os terceiros e quartos colocados de cada grupo jogarão uma repescagem (dois grupos de três seleções), e os campeões desta repescagem também garantirão vagas para a Copa. Já os segundos colocados disputarão um mata-mata, e quem vencer avança para o playoff mundial, onde serão disputadas as últimas vagas disponíveis. Assim, a Ásia, com 36 seleções nas Eliminatórias, contará com 8 ou até 9 representantes no Mundial.

Austrália em vantagem inicial

O jogo mal havia começado quando, no primeiro minuto, o zagueiro Baquer tentou atrasar a bola para o goleiro Lutalla. No entanto, ele não percebeu que o atacante australiano Yengi (que joga no Portsmouth, da Inglaterra) estava atento. Yengi roubou a bola, driblou o goleiro e mandou para a rede. A Austrália saiu na frente, mas seguiu pressionando, com 70% de posse de bola e algumas chances perigosas. Porém, a seleção australiana não conseguiu ampliar a vantagem diante de um Bahrein que não vinha bem no primeiro tempo.

Bahrein vira na etapa final com golaço!

No segundo tempo, o Bahrein voltou melhor e passou a buscar o empate. Embora tenha dado alguns espaços na defesa, a Austrália não conseguiu aproveitar as oportunidades. Por outro lado, o time da casa teve boas chances de empatar. E foi em um lance inusitado e belíssimo que a seleção local conseguiu a igualdade, aos 30. Após uma ligação direta para o ataque, o zagueiro Burgess tentou dominar, mas a bola escapou dele. Abduljabbar, que estava quase no meio de campo, bateu de primeira, aproveitando que o goleiro Matt Ryan (da seleção da Austrália) estava adiantado. O gol foi sensacional, empatando o jogo.

A Austrália sentiu o golpe e, apenas dois minutos depois, em um cruzamento da esquerda, o zagueiro Matthews tentou cortar, mas acabou cabeceando contra a própria meta. A bola bateu na trave, mas sobrou para Abduljabbar, que não desperdiçou a oportunidade e fez o segundo gol, virando o jogo.

Tudo igual

Contudo, nos acréscimos, aos 52 minutos, a Austrália empatou. Um cruzamento da esquerda gerou confusão na pequena área, e Yebni ficou com a sobra, chutando meio sem jeito, mas mandando para a rede.

Jogos da 6ª rodada asiática (19/11)



China 1×3 Japão

Coreia do Norte 0x1 Uzbequistão

Indonésia 2×0 Arábia Saudita

Quirguistão 2×3 Irã

Palestina 1×1 Coreia do Sul

Emirados Árabes 5×0 Qatar

Omã 0x1 Iraque

Bahrain 2×2 Austrália

Kuwait 1×1 Jordânia

