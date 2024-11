Guardiola acerta renovação com o Manchester City até 2026

A “novela” de Pep Guardiola no City está perto do fim, e com final feliz para os torcedores do lado azul de Manchester. O treinador vai renovar seu contrato. De acordo com informações do ‘The Athletic’, o treinador vai renovar seu contrato com o clube até a temporada 2025/26, com opção de estender por mais um ano. Dessa forma, o anúncio oficial da renovação deve acontecer nos próximos dias.

Havia muita incerteza no City sobre o futuro do treinador após nove temporadas do técnico catalão no comando. Apesar das especulações, agravadas pelas acusações contra o clube por supostas violações do Fair Play Financeiro, Guardiola sempre declarou que permaneceria no cargo mesmo em caso de rebaixamento.

Além disso, a saída de Txiki Begiristain, diretor esportivo, que será substituído por Hugo Viana na próxima temporada, levantou dúvidas sobre a continuidade do treinador, mas isso não será um obstáculo para a renovação.

O Manchester City enfrenta seu pior momento desde a chegada de Guardiola, com quatro derrotas seguidas para Tottenham, Bournemouth, Sporting e Brighton. Dessa maneira, após o revés por 4 a 1 em Alvalade, o técnico de 53 anos comentou sobre o momento ruim da equipe.

“Mais do que nunca, quero ajudar a levantar o espírito e os resultados da equipe”, disse o treinador.